Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek sevgilisiyle görüntülendi

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nilay karakteriyle büyük beğeni toplayan Feyza Civelek açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda 'aldatma' konusundaki açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi olan Feyza Civelek aradığı aşkı sonunda buldu. Bodrum Gümüşlük’te sevgilisiyle el ele görüntülenen Civelek'in gizemli sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; ünlü oyuncu Feyza Civelek ünlü işletmeci Alican Kurt ile aşk yaşıyor. Civelek ve sevgilisi İstanbuldaysguide magazin-cemiyet dergisinden Suha Baki’nin kameralarına yakalandı.



