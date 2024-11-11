Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ından torpil açıklaması. Feyza Civelek iddialara cevap verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in, dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek'ten torpilli olduğu iddia edilmişti.

Oyuncu, Armağan Çağlayan'ın programında iddialara cevap verdi.

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncu neye pişman oldu?

Show TV yayınlanan Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan ve Evrim Alasya gibi oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelik'in oyunculuğu özellikle de sosyal medyada çok tartışılıyor.

Milliyet'teki habere göre oyunculuğu eleştiri alan Civelek, dizinin senaristinin annesi Melis Civelek olması sebebiyle sık sık 'torpil' iddialarına maruz kalıyordu.

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Civelek, Çağlayan'ın "Anneniz senarist olmasaydı yine oyuncu olmak ister miydiniz? Yoksa anneniz bu işleri yaptığı için mi siz heveslendiniz?" sorusuna Civelek, "Bu projede özellikle sürekli söylediğim gibi ilk defa Melis Civelek'in kızı değil de Feyza Civelek olarak tanınmaya başladım. Feyza Civelek'in annesi denilmeye başlandı. Kendimle gurur duyuyorum. Annem bir kapı açtı ve o kapıdan kendim devam ettiğimi insanların görmesi mutlu ediyor. Oyunculuğumu gören zaten torpilli olmadığını anlayabilecek kapasitededir."