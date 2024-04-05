Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ıyla ilgili bomba tüyo ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ıyla ilgili bomba tüyo ortaya çıktı
Feyza Civelek, 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki rolü hakkında ipuçları paylaştı.

Dizinin 'Nilay' karakterini canlandıran Civelek, katıldığı bir televizyon programında gelecek bölümlere dair bazı bilgiler verdi.

'Kızılcık Şerbeti', Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi tanınmış isimlerin yer aldığı bir oyuncu kadrosuna sahip.

'Bize Kaldı' adlı programda konuşan Civelek, tesettürlü 'Nilay' karakterinin yakın zamanda tesettürünü çıkaracağını açıkladı.

Ayrıca, Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek, dizinin senaryosunu yazan kişi olarak biliniyor.

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