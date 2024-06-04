Kızılcık Şerbetinin Nursema'sı Umut'a bu sözlerle veda etti

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Kızılcık Şerbetinin Nursema'sı Umut'a bu sözlerle veda etti

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Serkan Tınmaz için rol arkadaşı Ceren Karakoç bir veda mesajı paylaştı.

Yapımcılığını Gold Film'in yaptığı ve her Cuma reytinglerde zirveye oturan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda ayrılıklar yaşanıyor.

Son olarak dizide Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz'ın 7 Haziran Cuma günü yayınlanacak sezon finali bölümünde ekibe veda edeceği öğrenildi.

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Dizide Umut karakterinin eski eşi Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç rol arkadaşı için bir veda mesajı paylaştı. Karakoç paylaşımında, "Benim canım... Projeler başlar, projeler biter. Biz hep beraberiz. Partner olmanın konforunu bana hep yaşattın. Yeni maceralarımıza... Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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