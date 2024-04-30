Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sından aşk ilanı

Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sından aşk ilanı
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle tanınan Ceren Karakoç, aşkını ilan etti.

Her Cuma izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç’un doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.

Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa “Sevgili iyi ki doğdun. Seni seviyorum” notunu düşerek aşkını herkese ilan etti.

dfdsf.jpg

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Osman Karakoç ile 2013 yılında evlenen Ceren Karakoç’un paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

CEREN KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ceren Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nde eğitim aldı.

ceren-karakoc-kimdir-hangi-dizilerde-oynadi-o-16685219-7513-amp.jpg

Beni Affet adlı dizide 2012'den itibaren dokuz sezon Kader karakterine hayat verdi. 2015'te Terapi Ötesi adlı oyunda rol alan oyuncu, dizi oyunculuğuna Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti.

3582488-1920x1080.jpg

2019 yılında İstanbul'a taşınan Karakoç, 2022'de Show TV'de yayımlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat vererek üne kavuştu.

ceren-karakoc-kizilcik-serbeti-nursema-1-min-scaled.jpg

Son Haberler
Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu Yaşam
Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu
Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı Spor
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı
Bu hastalık çok sinsi ilerliyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Bu hastalık çok sinsi ilerliyor. Uzmanlar uyardı
Pastırmanın kilosu 1699 lira oldu. Ekonomiyi çökertenler bu fiyatlara baksın Ekonomi
Pastırmanın kilosu 1699 lira oldu. Ekonomiyi çökertenler bu fiyatlara baksın
Dış ticaret açığı ilk üç ayda geriledi Ekonomi
Dış ticaret açığı ilk üç ayda geriledi
Kimyasal ürünlerle cildinizi mahvetmeyin. Evde doğal peeling nasıl yapılır? Yaşam
Kimyasal ürünlerle cildinizi mahvetmeyin. Evde doğal peeling nasıl yapılır?