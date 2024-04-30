Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sından aşk ilanı

Her Cuma izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç’un doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.

Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa “Sevgili iyi ki doğdun. Seni seviyorum” notunu düşerek aşkını herkese ilan etti.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Osman Karakoç ile 2013 yılında evlenen Ceren Karakoç’un paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

CEREN KARAKOÇ KİMDİR?

1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ceren Karakoç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nde eğitim aldı.

Beni Affet adlı dizide 2012'den itibaren dokuz sezon Kader karakterine hayat verdi. 2015'te Terapi Ötesi adlı oyunda rol alan oyuncu, dizi oyunculuğuna Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti.

2019 yılında İstanbul'a taşınan Karakoç, 2022'de Show TV'de yayımlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat vererek üne kavuştu.