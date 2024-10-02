Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'sini daha önce hiç böyle görmediniz! Mankenlere taş çıkarır

Yeni bölümleriyle gündeme damga vuran yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle izlenme rekoru kırıyor.

Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç gibi birbirinden başarılı isimlerin olduğu dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu eski haliyle sosyal medyayı adeta salladı.

ESKİ HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Dizide Fatih’in annesi Pembe Ünal karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun yıllar önceki halini görenler çok şaşırdı. 48 yaşındaki ünlü ismin eski hali beğeni topladı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu dizilerdeki görüntülerine sosyal medyada; 'Feci güzel bir kadın', 'Pinko çok güzel bir kadın', 'Gençliği mankenlere taş çıkarır', 'Alev'den daha güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Bursa'da dünyaya gelen Sibel Taşçıoğlu, oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe Ünal karakterine hayat veriyor.

Ünlü oyuncu 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı.

1997'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

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2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı.

1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırdı.