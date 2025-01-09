Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti son bölümünde heyecan içinde bir final yapmıştı. Yılbaşı tatiline giren dizinin yeni bölümü beklenirken bir sonraki bölümün görüntüleri de ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde romantik anlar yaşanacak.

“Kızılcık Şerbeti” dizisi yeni yıla iddialı bölümleri ile devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 17 Ocak’taki bölümünün bazı sahneleri Uludağ’da çekildi.

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Show TV’nin fenomen dizisinde Fatih (Doğukan Güngör), yeniden aşık olduğu Doğa’ya (Sıla Türkoğlu) sürpriz yapıyor.

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Yaşadığı onca badireden sonra kızının annesi Doğa’ya dört elle sarılan ve ona olan hayranlığı arttan Fatih, Uludağ’da eski mutlu günlerine geri döndü. Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu’nun Uludağ’daki kar tatili pozları ve kayak yaparken romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

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