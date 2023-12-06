'Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının kilolu halini görenler şoke oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun kilolu halini görenler tanıyamadı. Dolgu yaptırdığı iddiaları gündeme gelen oyuncunun eski hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Kızılcık Şerbeti'nin yıldızının kilolu halini görenler şoke oldu

İzlenme rekorkları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğukan Güngör ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra verdiği pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor.

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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa eski fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Sıla Türkoğlu'nun kilolu hali ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı.

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Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimi de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü ismin eski haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Değişimin böylesi', 'Nasıl değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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