Kızılırmak Deltası'na otobüsü sokup keyif yapmışlardı! Ünlü firmaya yarım milyon ceza

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve koruma altında bulunan Kızılırmak Deltası'na yakın bir noktada şehirler arası yolcu otobüsüyle nehre giren kişilerin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

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EMNİYET VE JANDARMA TESPİT ETTİ

Bafra'daki Çetinkaya Köprüsü'ne 2 kilometre mesafede otobüsle nehre giren ve suyun içine masa ve sandalye koyarak poz veren kişiler, emniyet ve jandarma ekiplerince tespit edildi.

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464 BİN 585 LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemede, aracın çevre kirliliğine neden olduğu belirlendi ve Çevre Kanunu kapsamında firmaya ağır bir idari ceza uygulandı. Ünlü firmaya 464 bin 585 lira ceza kesildi.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Skandal görüntüler, sosyal medya kullanıcıları ve çevre savunucuları tarafından büyük tepkilere neden olmuştu.