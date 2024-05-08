Tekirdağ'da skandal görüntüler! Belediyenin aracı dereye atık bıraktı

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da skandal görüntüler! Belediyenin aracı dereye atık bıraktı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (TESKİ) ait aracın, Ergene ilçesinde dereye atık bıraktığı, belediye yetkililerinin ise telefonlarını açmadığı iddia edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (TESKİ) ait aracın Ergene ilçesinde dereye atık boşaltırken görüntülendi.

Mahalle sakinleri, dereye atık bırakıldığını görünce o anları kameraya aldı ve durumu yetkililere bildirdi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı bölgede inceleme yaparak numune alırken, TESKİ Aracı, dereye atık su boşaltması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Vatandaşlar duruma tepki göstererek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yetkililerinin telefonlarını açmadığını da söyledi.

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