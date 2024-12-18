Kızılyıldız’dan Farklı Galibiyet: Bruno Duarte Şov Yaptı

Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi’nde namağlup liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Voždovac Stadı’nda oynanan 16. hafta erteleme maçında Jedinstvo Ub’u 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, toplam puanını 55’e çıkararak zirvede yer aldı. Jedinstvo Ub ise sadece 5 puanla ligin son sırasında yer almaya devam ediyor.

Maçın ilk yarısında Kızılyıldız, 39. dakikada Bruno Duarte’nin golüyle öne geçti. Endiaje’nin ceza sahasında yaptığı asistle buluşan Duarte, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DUARTE'NİN ŞOVU

Mücadelenin ikinci yarısında Kızılyıldız, oyun üstünlüğünü artırdı. 65. dakikada Endiaje, kafa vuruşuyla skoru 2-0’a getirdi. Katai’nin 73. dakikadaki etkileyici golüyle fark üçe çıktı. Maçın son golünü ise 80. dakikada bir kez daha Bruno Duarte kaydetti. Katai’nin mükemmel pasını değerlendiren Duarte, kaleciyi geçerek topu filelerle buluşturdu.

Jedinstvo Ub zaman zaman tehlikeli pozisyonlar bulsa da Kızılyıldız kalecisi Guteša’nın başarılı performansı farkın kapanmasını engelledi.

SIRADAKİ RAKİPLER

Kızılyıldız, bir sonraki maçında evinde Çukariçki’yi ağırlayacak. Jedinstvo Ub ise Tekstilac ile karşılaşacak.

Kızılyıldız’ın etkileyici performansı, ligdeki iddiasını sürdürürken, taraftarlarına şampiyonluk için büyük umut veriyor.