'Kızım darp edildi' demişti! Defne Samyeli’nden yeni açıklama

Şarkıcı Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülenen Samyeli, 19 yaşındaki kızının, Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddiaları karşısında sessizliğini bozmuştu.

"Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi. Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim yeterli."

'ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ TOLERE EDİLEMEZ'

Basına yansıyan haberlerin ardından konuya ilişkin Instagram hesabınan paylaşım yapan şarkıcı, ''Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haberler doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz. Şiddetin her türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YASAL SÜRECİN BAŞLATILMASI KIZIMIN RIZASINA BAĞLI'

Defne Samyeli, konunun mahkemeye intikal edip etmeyeceği hakkında, "Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım" mesajını yazdı.

Ünlü isim, darp olayına dair gerekli bütün açıklamaları bizzat kendisinin yapacağının altını çizdi.

'ÜNLÜ ÜNSÜZ BÜTÜN KIZLARIMIZ HAKLARINI ARASIN'

"Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki, erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım; anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim."