'Kızım öldü nerede devlet nerede CHP' diyen adamı Özgür Özel işe aldı

Kaynak: Haber Merkezi
'Kızım öldü nerede devlet nerede CHP' diyen adamı Özgür Özel işe aldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Denizli’yi ziyaret etmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaparken bir vatandaş “Kızım öldü devlet nerede, nerede CHP” diyerek Özgür Özel’e seslendi. Acılı babanın yanına giden Özel, buradayız bu konu ile ben ilgileneceğim” dedi., Acılı adamı işe alacağını söyledi.

Özgür Özel, yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediyesini AKP’den alan CHP yönetimini tebrik etmek adına Denizli’ye ziyarette bulundu. Denizli İl Başkanlığını ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Özgür Özel’in konuşması, “Benim kızım öldü devlet nerede, CHP nerede” diyen bir vatandaş tarafından kesildi.

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Özel kendi konuşmasını yarıda keserek acılı babanın yanına gitti. Vatandaş 17 yaşındaki Ömür isimli kızının vefat ettiğini söyledi. Kızının cenazesine kimsenin gelmediğini ve kapısını kimsenin çalmadığını aktaran vatandaş kendisinin yetkililere ulaşmaya çalıştığında kapıların hep kapalı olduğunu söyledi.

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Özgür Özel acılı babayı teselli etmeye çalıştı ve kendisinin konu ile ilgileneceğini söyledi “Ben seninle görüşeyim senin acın benim acım” dedi.

Özel o sırada yanındakilerden konunun kendisine anlatılmasını söyledi, o sırada cep telefonunu çıkaran şahıs Özgür Özel’e Ankara’daki üye katılımındaki fotoğrafı, ardından da kızını gösterdi.

Özel babaya kızına ne olduğunu sorduğunda 17 yaşındaki Ömür’ün iş yerinde kafasından silah ile vurulduğunu söyledi.

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Acılı baba kepçe operatörü olduğunu ve işinin olmadığını, eve götürecek ekmek parasının olmadığını söyledi. Gözyaşları içinde konuşan adam nerede CHP diye sorunca, Özgür Özel “Buradayız, daha yeni geldik seçimlerden daha 10 gün geçti. Biz belediyeyi alalı daha 10 gün oldu. 1 tane işçi almadık. Belediye öncelikle seni işe alacak hiç sıkıntı yok.

Sahip çıkacağız, çocuğunun da adını bir parka bir sokağa veririz elimizden geleni yaparız. Biz kimseyi geride bırakmadık seni de bırakmayız gözünü sevdiğim ben seni geride bırakmam” ifadelerini kullandı.

Acılı baba bu sırada baygınlık geçirdi. Bayılan adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

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“ERKEK ARKADAŞI VURMUŞ”

Özel programın devamında yaptığı açıklamada kendisine bu konu hakkında bilgi verildiğini, olayın bir kadın cinayeti olduğunu ve kendilerinin de ellerinden geleni yapacağını şu sözler ile açıkladı:

“Az önce kızları erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülmüş acılı bir aile geldi. Daha önce gelmiş iş istemişler belediyeye ulaşamamışlar. Başkanımız ilk kez konuya dahil oldu. Bundan sonra gereken yapılacak. Elimizden geleni yapacağız

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