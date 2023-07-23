Kızını ve eski eşini öldürme sebebini sosyal medyadan açıkladı

Danimarka'da yaşayan Yaşar Temur'un (53), Türkiye’ye tatile gelen, 3 yıl önce boşandığı Zübeyde Temur ile kızları Hatice Temur’u (7) izlerini sürüp, Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdükten sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Kızını ve eski eşini öldürme sebebini sosyal medyadan açıkladı

Temur'un sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim.

Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Bu şerefsizlerin dünyasında ne yapardı? Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek.

Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hiç bir pişmanlığım yok.

Anası, babası, kardeşi, bacısı ve benim 3 sıpam, ortadaki bütün pisliği bilmelerine rağmen o şerefsizin arkasını tuttular. Bana bin türlü oyun oynayıp her türlü iftirayı attılar.

1.5 yılda yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim. Hepsi bir olup beni yalnızlığın ve çaresizliğin içine attılar. Başta hacca karısı olmak üzere, bu konuda hakkıma giren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Allah'ın huzurunda hesaplaşacağım.

Ekte yayınlayacağım ses kaydını, anası, babası hepsi dinlediler fakat inkar ettiler. Beni iftiracı gösterdiler. Benim alnım açık, başım dik. Yapmam gerekeni yaptım. Hiçbir pişmanlığım yoktur" ifadelerine yer verdi.

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Temur, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben, özellikle Türkiye'yi bekledim. Vatanımda yatar vatanımda ölürüm. Belki müebbet yiyeceğim ama bana yapacak hiçbir seçenek koymadılar.

Arafat denen şerefsiz bana oyunlar oynamasaydı, çocuklarım için susup, bir kenarda kahrımdan ölecektim. Ama çocuklarımın başını eğdirmeyecektim. Ama onları bana düşman ettiler.

Sadece bayramdan bayrama yarım saat yanıma geldiler. Beni bayramlık baba yerine koydular. Şerefsiz dayılarından farkları yokmuş. Bu olayların tek sorumlusu Arafat ve anası Hacca'dır. Her şeyi biliyorlardı ama dilsiz şeytan oldular.

Hacca Hanım, ahirette iki elim yakanda olacak. Benim kaderim de böyleymiş. Ben bu zillet altında yaşayamam. Kimse bana çok görmesin. İsmail efendi de ahırdaki öküzden farkı yokmuş.

Önüne veriyorlar yiyor sonra nereye sürersen oraya gidiyor. Bir kez olsun beni kenara çekipte, 'bu olayı bir de sen anlat, bir seni dinleyeyim' demedi. Hacca ne anlattıysa ona inandı ya da öyle işine geldi. Benden bu kadar. Hadi eyvallah."

TUTUKLANDI

Öte yandan, eski eşi Zübeyde ve kızı Hatice Temur'un kaldıkları otele 19 Temmuz'da geldikleri, Yaşar Temur'un ise 1 gün sonra otele gelerek konakladığı öğrenildi.

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Eski eşini ve kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Yaşar Temur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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