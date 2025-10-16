Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde M.Y (60)'nin kızını karnında vuduğu olayla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Kızını yaraladıktan sonra intihar eden M.Y.'nin araç almak için 2 oğlu ve kızından para istediği, olumsuz cevap alınca kavganın çıktığı öğrenildi. M.Y.'ye aile bireylerinin müdahale ettiği ve bu sırada da tabancanın yanlışlıkla ateş aldığı aktarıldı.

VURDUĞU KIZININ DURUMU İYİYE GİDİYOR

M.Y toprağa verilirken, kızı M.Y.’ın ise ameliyatının başarılı geçtiği, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği açıklandı.