Kızının kaşını fark eden baba gülme krizine girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Kızının kaşını fark eden baba gülme krizine girdi

Bir anne, 9 aylık kızına takma kaş takarak kocasının tepkisini videoya aldı. Adamın, bebeğin kaşlarını fark eder etmez kahkahalara boğulması izleyenleri güldürdü.

Bir anne, eşine eğlenceli bir şaka yapmak için 9 aylık küçük kızına takma kaş taktı. Bebeğin yeni görünümünü fark eden babanın tepkisini kayda alan anne, bu komik anları sosyal medyada paylaştı. Video, kısa sürede viral oldu ve izleyenleri kahkahalara boğdu.

Videoda, babanın bebeğinin yüzündeki değişikliği hemen fark ettiği ve kahkahalarla gülmeye başladığı anlar yer alıyor. Adam, kızının takma kaşlarla ne kadar komik göründüğünü görünce kendini tutamayıp gülme krizine giriyor. Bu sırada küçük kızın masum bakışları ise videoyu daha da eğlenceli hale getiriyor.

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