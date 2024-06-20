Kızının ormanda erkekle değil de ayıyla karşılaşmasını tercih etti

Kaynak: Haber Merkezi
Kızının ormanda erkekle değil de ayıyla karşılaşmasını tercih etti

Bir genç kızın babasına sorduğu "Ormanda bir erkekle mi karşı karşıya kalmamı istersin yoksa bir ayıyla mı?" sorusu ve babasının verdiği "Ayı tabii ki. En azından kaçma şansın var." yanıtı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Genç bir kızın babasına "Ormanda bir erkekle mi karşı karşıya kalmamı istersin yoksa bir ayıyla mı?" sorusunun videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Babasının verdiği yanıt ise kısa sürede yeniden tartışmanın fitilini ateşledi.

Baba, kızının sorusuna tereddütsüz bir şekilde "Ayı tabii ki. En azından kaçma şansın var." şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, sosyal medyada geniş bir kitle tarafından paylaşıldı ve çeşitli yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar babanın cevabını mantıklı bulurken, bazıları ise bu yanıtın cinsiyetçi ve rahatsız edici olduğunu savundu.

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