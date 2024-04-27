Kızıyla video çeken baba kızının kıyafetlerini giyince tepki topladı

osyal medyada yaygın olan bir akımın videosunu çeken bir baba, videonun sonunda kızının kıyafetlerini giyerek beklenmedik bir hareket yaptı. Videonun başında kızıyla birlikte eğlenceli görüntüler paylaşan baba, sonrasında kızının kıyafetlerini giyerek şaşırtıcı bir şekilde kamera karşısına geçti.

Bu hareketiyle birlikte sosyal medyada büyük bir tartışma başlatan baba, birçok kullanıcının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, bu hareketin kız çocuklarına yönelik olumsuz bir örnek oluşturduğunu düşünerek babayı eleştirdi. Diğer kullanıcılar ise bunun sadece eğlenceli bir şaka olduğunu ve abartılmaması gerektiğini savundu.