Kızlar ölümüne kavga etti kimse bir şey yapmadı

Kaynak: Mynet
Kızlar ölümüne kavga etti kimse bir şey yapmadı
ABD'de siyahi kızlar ile ırkçı söylemde bulunduğu iddia edilen bir kız arasındaki öldüresiye kavga sosyal medyada gündem oldu.

Connecticut'taki Byram Parkı'nda sosyal medya uygulaması Snapchat üzerinde paylaşılan bir videoda üç genç kız arasında yaşanan kavga büyük bir tepkiyle karşılandı.

İddiaya göre, kavganın ortasında bulunan iki siyahi genç kız, kendilerine yönelik ırkçı hakaretler olduğunu iddia ettikleri diğer kıza saldırmaya başladı. Kavga videosunda çevredeki insanların müdahale etmek yerine tezahürat yaparak alkışladığı görüldü.

Saldırganların kurbanı bayıltıncaya kadar dövdüğü ve izleyiciler tarafından uzaklaştırılması gerektiği anlar, videoda yer aldı. Kavga eden gençlerin lise öğrencisi olduğu belirtildi. Videoda yer alan yaklaşık iki düzine kişiden ikisi tutuklandı ve beş kişinin saldırıya karıştığı tespit edildi.

Saldırıya uğrayan ve ismi açıklanmayan genç kız, yerel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, toplumda ırkçılığın ve şiddetin önlenmesi gerektiği konusunda yeniden bir tartışma başlattı.

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