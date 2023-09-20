Kızlar sahada o mikrofon başında ölmüş. Dinlemezseniz Fransız kalırsınız

Maçı anlatmamış yaşamış olan spikerin A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya ile karşılaştığı maçtaki coşkulu anlatımı yeniden gündem oldu.

Kızlar sahada o mikrofon başında ölmüş. Dinlemezseniz Fransız kalırsınız

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Atatürk'ün kızları Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'nın 1 Eylül'de yarı final maçında İtalya ile karşılaştığı maçtaki spikerin anlatımı yeniden gündeme geldi.

İtalya'ya karşı maçı 3-2 kazanan Sultanlar finale çıkmış, finalde de Sırbistan'ı 3-2 ile geçip şampiyonluğa ulaşmıştı.

İtalya karşısında 4. sette 2-1 yenik durumda olan Filenin Sultanları, muhteşem bir geri dönüş yapıp seti 25-22 kazanmıştı.

Karar setini de 15-6 kazanan Sultanlar, finale çıkmıştı.

SPİKER KENDİNDEN GEÇTİ
Voleybolcu kızların tarihi dönüşünü anlatan spiker Mehmet Sevinç, adeta kendinden geçti.

Kızlar sahada yorulurken, spiker Sevinç de maçı anlatırken bir o kadar yoruldu.

Maçı anlatmayan, adeta yaşayan Mehmet Sevinç'in bu coşkulu anlatımı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

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