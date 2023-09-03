Kızlarımız ortalığı yıktı geçti. Avrupa Şampiyonu oldu! Yunan kazansın diyenler yasta

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-27 kaybeden Milliler, ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi.
Filenin Sultanları, karşılaşmanın üçüncü setini ise 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi.
Karşılaşmanın Final setinde rakibini 15-13 mağlup eden Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonu oldu.
TÜRKİYE 3-2 SIRBİSTAN
1. set sonucu:Türkiye 25-27 Sırbistan
2. set sonucu: Türkiye 25-21 Sırbistan
3. set sonucu: Türkiye 22-25 Sırbistan
4. set sonucu: Türkiye 25-22 Sırbistan
5. set sonucu: Türkiye 15-13 Sırbistan