Kızlarımız ortalığı yıktı geçti. Avrupa Şampiyonu oldu! Yunan kazansın diyenler yasta

A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonu oldu!