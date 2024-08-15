KKM'de 49 milyar liralık düşüş

KKM'de 49 milyarlık düşüş

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 9 Ağustos haftasında 103 milyar 405 milyar artış gösterdi. Böylece bankaların kredi hacmi 14 trilyon 241 milyon 937 milyon liraya yükseldi.

KKM'DE DÜŞÜŞ

Kur Korumalı Mevduatın bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,8 düşüş yaşandı. KKM'nin bakiyesi geçen hafta 49 milyar 304 milyon liralık azalış gösterdi ve 1 trilyon 715 milyar liraya geriledi

MEVDUATTA ARTIŞ

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise, geçen hafta 179 milyar 503 milyon lira arttı. Böylece toplam mevduat 16 trilyon 962 milyar 714 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 769 MİLYARA YÜKSEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 9 Ağustos itibarıyla 12 milyar 351 milyon lira artış gösterdi. Toplam tüketici kredileri 1 trilyon 769 milyar 25 milyon liraya yükseldi.

Kredilerin tutarının 452 milyar 945 milyon lirası konut, 85 milyar 22 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 231 milyar 59 milyon lirası da ihtiyaç kredisi olmak üzere kayıtlara geçti.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI DÜŞTÜ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 529 milyar 857 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 528 milyar 646 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 1 milyar 210 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.