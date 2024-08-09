KKM’de büyük şok

KKM’den çıkışlar vergi avantajlarının kaldırılması ve stopaj getirilmesi ile birlikte hız kazandı. BDDK’nın verilerine göre KKM’de bakiye 67,7 milyar lira azalarak 1,8 trilyon liranın altına geriledi. Söz konusu düşüş, KKM’de haftalık bazda en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

BDDK’nın açıkladığı haftalık verilere göre, KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon liralık azalışla 1 trilyon 764,3 lira seviyesine geldi.

KKM’de toplam bakiyenin önümüzdeki dönemde daha fazla düşebileceği belirtiliyor.

Öte yandan bankacılık sektöründe kredi hacmi 138 milyar 169 milyon lira artarak 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 148 milyar 385 milyon lira azalarak 16 trilyon 783 milyar 210 milyon liraya düştü.