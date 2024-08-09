KKM’de büyük şok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KKM’de büyük şok

KKM’de bir haftada rekor düşüş geldi. BDDK’nın verilerine göre KKM’de bakiye 1 haftada 67,7 milyar lira azaldı.

KKM’den çıkışlar vergi avantajlarının kaldırılması ve stopaj getirilmesi ile birlikte hız kazandı. BDDK’nın verilerine göre KKM’de bakiye 67,7 milyar lira azalarak 1,8 trilyon liranın altına geriledi. Söz konusu düşüş, KKM’de haftalık bazda en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

BDDK’nın açıkladığı haftalık verilere göre, KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,7 ve 67 milyar 719 milyon liralık azalışla 1 trilyon 764,3 lira seviyesine geldi.

KKM’de toplam bakiyenin önümüzdeki dönemde daha fazla düşebileceği belirtiliyor.

Öte yandan bankacılık sektöründe kredi hacmi 138 milyar 169 milyon lira artarak 14 trilyon 138 milyar 532 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 148 milyar 385 milyon lira azalarak 16 trilyon 783 milyar 210 milyon liraya düştü.

Son Haberler
Trump'tan tartışma yaratan faiz çıkışı Dünya
Trump'tan tartışma yaratan faiz çıkışı
Uludağ'da 2 ev alev alev yandı Yerel Haberler
Uludağ'da 2 ev alev alev yandı
Almanya'da Temmuz 2024 enflasyon oranları açıklandı Ekonomi
Almanya'da Temmuz 2024 enflasyon oranları açıklandı
Fenerbahçe'de imzalar atıldı Spor
Fenerbahçe'de imzalar atıldı
Cumhuriyet Altını ve Gram Altın satılmayacak mı? Darphane'den yeni açıklama Ekonomi
Cumhuriyet Altını ve Gram Altın satılmayacak mı? Darphane'den yeni açıklama
Flaş…Flaş… Yurt dışına çıkacaklar için önemli gelişme Gündem
Flaş…Flaş… Yurt dışına çıkacaklar için önemli gelişme
Kandıra’da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Yaşam
Kandıra’da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı