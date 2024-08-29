KKM’de düşüş hız kesti

Kaynak: Haber Merkezi
KKM’de düşüş hız kesti

Kur korumalı mevduatta geçen hafta 40,5 milyar liralık gerileme gösterdi.

Kur korumalı mevduatlarda düşüş hızı geçen hafta yavaşladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kapsamında, kur korumalı mevduatlarda 40,5 milyar liralık gerileme görüldü. Böylece kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,62 trilyon liraya indi.

Temmuz başı itibariyle şirketlerin kur korumalı mevduatlarına ilişkin vergi avantajları sonlandırılırken, 1 Ağustos itibariyle kur korumalı mevduatlara stopaj uygulaması gelmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 seneye kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirilmişti.

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