KKM’de düşüş sürüyor

Kaynak: bigpara.hürriyet
KKM’de düşüş sürüyor
BDDK, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşünün sürdüğünü belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), 8 Mart ile biten haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 311,0 milyar TL'den 2 trilyon 303,7 milyar TL'ye gerilediğini aktardı.
BDDK'nın yayınladığı bülten kapsamında aynı haftada krediler 12 trilyon 363,4 milyar TL'den 12 trilyon 592,6 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 79,4 milyar TL'den 15 trilyon 324 milyar TL'ye çıktı.
Tüketici kredileri 1 trilyon 578,1 milyar TL'den 1 trilyon 595,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 311,7 milyar TL'den 1 trilyon 319,7 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar ise 195,6 milyar TL'den 195,3 milyar TL'ye gerileme kaydetti.

İlgili Haberler
Fitch: Seçim sonrasında sıkılaşmanın sürmesini bekliyoruz
Fitch: Seçim sonrasında sıkılaşmanın sürmesini bekliyoruz
Yabancıdan 552 milyon dolarlık çıkış
Yabancıdan 552 milyon dolarlık çıkış
iPhone üreticisine yapay zeka dopingi
iPhone üreticisine yapay zeka dopingi
Son Haberler
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ Gündem
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’
Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar Gündem
Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar
Bahtı açık deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bahtı açık deyimi ne anlama geliyor?
Hem sıcak tutuyor hem de stilinizi yansıtıyor. Sezonun favori parçası Yaşam
Hem sıcak tutuyor hem de stilinizi yansıtıyor. Sezonun favori parçası
Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi Gündem
Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Yerel Haberler
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı