KKM’de üç haftalık düşüş 75 milyar lirayı geçti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre KKM büyüklüğü 8 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 15,7 milyar lira geriledi.

Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduat hesaplarından TL mevduata dönüşüm hedefini açıkladığı 20 Ağustos gününden bu yana toplam gerileme ise 75,34 milyar liraya ulaştı. KKM hesapları, 25 Ağustos haftasında 40 milyar lira, 1 Eylül haftasında ise 20 milyar lira düşüş yaşamıştı.

Bankacılık sektörü kaynakları ise kur korumalı mevduat hesaplarından düşüşün Merkez Bankası’nın istediği seviyede olmadığına işaret etmiş, Resmi Gazete ile gelen yeni zorunlu karşılık kararını da piyasa uzmanları hem bu dönüşümü hızlandırmak hem de piyasada oluşan fazla likiditeyi çekmek açısından önemli bulmuştu.