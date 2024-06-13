KKM'den çıkış hızı düştü

Kurtarıcı olarak gösterilen Kur Korumalı Mevduatlardan çıkış hızının düştüğü açıklandı. KKM çıkış hızı 7 haziran haftasında bir önceki haftaya göre yavaşlama gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından çıkış sadece 27 milyar oldu. Böylece KKM'deki para 2 trilyon 125 milyar TL'den 2 trilyon 98,1 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 519 milyar TL'den 13 trilyon 532,3 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 923 milyar TL'den 15 trilyon 892,7 milyar TL'ye indi.