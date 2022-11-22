﻿KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da

(DHA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Diyarbakırlı şehit ve gaziler anısına yapılan Çok Amaçlı Ersin Tatar Parkı ve Kıbrıs Barış Anıtı’nın açılışı ile bir dizi ziyaret için akşam saatlerinde Diyarbakır’a geldi.

Tatar’ı havalimanında Vali Ali İhsan Su ve Kıbrıs gazileri karşıladı.



