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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılış ve bir dizi ziyaret için Diyarbakır’a geldi. 

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 22:34
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da
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(DHA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Diyarbakırlı şehit ve gaziler anısına yapılan Çok Amaçlı Ersin Tatar Parkı ve Kıbrıs Barış Anıtı’nın açılışı ile bir dizi ziyaret için akşam saatlerinde Diyarbakır’a geldi.

Tatar’ı havalimanında Vali Ali İhsan Su ve Kıbrıs gazileri karşıladı. 


 

 

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﻿KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da
﻿KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da
﻿KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Diyarbakır'da
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