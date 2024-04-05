KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Washington’da. Ambargo ve yaptırımlar masaya yatırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Washington’da temaslarda bulundu. Tatar, temasları kapsamında Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Tatar, KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgularken "Egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Hudson Enstitüsü'nde Amerikalı uzmanlarla yaptığı görüşmenin de faydalı geçtiğini aktaran Tatar, Amerikalıların Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerini, bölgedeki durumu ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları Amerikalı muhataplarına ilettiğini, özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti.