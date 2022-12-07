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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Anastasiadis ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis , Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği resepsiyonda bir araya geldi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 23:18
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Anastasiadis ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Anastasiadis ile bir araya geldi
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AA - BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de verilen yıl sonu resepsiyonuna Tatar ve Anastasiadis katılarak sosyal içerikli bir görüşme yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki Ledra Palace Otel’de yıl sonu resepsiyonu verildi. Resepsiyona katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis sosyal içerikli bir görüşme yaptı.

İki lider, son olarak nisan ayında Colin Stewart’ın ev sahipliğinde ara bölgede Kıbrıs sorununun çözüm sürecine kadınların katılımına ilişkin eylem planının lansman etkinliğinde bir araya gelmişti.

Resepsiyona ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelaou ve kendilerine eşlik eden müzakere heyeti üyeleri, teknik komite eş başkanları yanı sıra diplomatlar, BM yetkilileri ve adanın her iki tarafından bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Stewart, resepsiyona katılan iki lidere teşekkür etti. Bu akşamki yıl sonu resepsiyonu etkinliğinin herkese teşekkür etmek için bir fırsat olduğunu belirten Stewart, her iki taraftan teknik komitelerin eş başkanları ile koordinatörlerine ve ayrıca geçen yıl boyunca ortak bir zemin bulma çabalarına bağlılıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelaou’ya teşekkür etti.

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