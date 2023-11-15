KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

KAYNAK: İHA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz anıta çelenk bıraktı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genelkurmay Başkanı Metin Güray tarafından anıt özel defteri imzalandı. Cumhurbaşkanı Tatar deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk, ‘Tek dişi kalmış canavara’ emparyalizme ve sömürgeciliğe karşı Anadolu’da başlattığınız İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra bir ulusun küllerinden doğurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti ile ilke ve inkılaplarınızdan alınan ilham ve güçle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. En büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, mazlum ve ezilen uluslara ilham ve güç verirken, en zor ve en karanlık günlerde Kıbrıs Türk halkının mücadele yolunu aydınlatmıştır. Anavatan Türkiye mücadelemizin her safhasında yanımızda olmuş, yardım ve desteğini esirgememiştir. Bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yazısında, “Kıbrıs Türkü’nün şanlı mücadelesinin en kıymetli eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarı ile yola çıkan kahramanlar, 40 yıl önce KKTC’yi kurarak egemenliklerine sahip çıkmıştır. 100. yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olma kararlılığını bir kez daha teyit ediyor, aziz hatırınızı saygı ile yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da anıt özel defterine şunları yazdı:

Ömrünü, varlığından güç aldığı aziz Türk milletine adayan Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk; büyük bir coşku ve gururla kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. yıl dönümünde huzurunuzdayız. Özgürlüğünü korumak için haksızlık ve zulme karşı eşsiz bir mücadele veren Kıbrıs Türk halkı, şanslı mücadelesini hür ve bağımsız devletini kurarak tüm dünyaya haykırmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğini sağlamak, mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak için her şartta vazifemizi yerine getirme kararlılığı ile sizi, silah arkadaşlarınızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük ve destansı mücadele yürüten devlet büyükleri aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.

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Törene KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, dernekler, parti başkanları, kurum, kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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