﻿KKTC heyeti New York'tan güçlü döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberlerindeki heyetleri 77. BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde gittikleri New York'ta KKTC'nin Kıbrıs konusundaki duruşunu ilgili muhataplarına birkez daha anlatma fırsatı buldular. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'da uluslararası topluma resmen KKTC'nin tanınma çağrısı yapması KKTC'nin elini güçlendirmiştir. Bu çağrının Türkiye'de yaklaşan seçimler için siyasi kazanç elde etmek maksadıyla yapılıp yapılmadığını, bu konunun ileriye taşınıp taşınmayacağını önümüzdeki günlerdeki gelişmeler gösterecektir. Burada önemli olan KKTC makamlarının Erdoğan'ın yaptığı tanınma çağrısı sonrasında kendi üzerlerine düşenleri yapmalarıdır. Türkiye ve Güney Kıbrıs seçime giderken KKTC Cumhuriyet Meclisi behemehal toplanmalı iki devlete dayalı siyasetimizin ileriye götürülmesi için KKTC'nin tanınması kararını almalı ve bunu dünyaya bir deklarasyonla duyurmalıdır. KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik seferberlik başlatarak tanınma konusunu gündeme getirmeli, bu hayati konunun yükünü sadece Türkiye'nin diplomatlarına bırakmamalıdır. Günün sonunda Kıbrıs konusunu KKTC'li diplomatlar tüm ayrıntılarıyla bilmekte ve tanınma konusuna odaklanarak, Türkiye ile koordineli, sonuç alıcı girişimlerde bulunabilirler.

77. BM Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalarda KKTC ve Anavatan Türkiye'ye saldırmaktan çekinmeyen Rum lider Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e gerekli cevabı Cumhurbaşkanlarımız Tatar ve Erdoğan verdi. Anastasiadis'in konuşmasını, Rum liderliğinin bu güne kadar yaptığı en saldırgan ve düşmanca konuşmalardan biri olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Tatar, gerek içerik gerekse üslup olarak haddini aşan Anastasiadis'in ifadelerinin, adadaki tarihi ve mevcut gerçeklerin tam bir çarpıtması olduğunu ve Kıbrıs'ın tarihine yeni bir kara leke olarak geçeceğini belirtti.. Tatar,detaylı olarak yanıtlamaya değer görmediği Anastasiadis'in ifadelerinin, Kıbrıs'taki iki halk arasındaki güven eksikliğini daha da körükleyeceğini ve uzlaşı çabalarına yeni bir darbe indireceğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar Guterres'e taraflar arasında ortak bir zeminin kalmamış olmasının muhakkak BM'nin gündemine gelmesi gerektiğini bildirdi.Tatar uzayıp giden Kıbrıs meselesinde, Güvenlik Konseyi'nin bundan 50 yıl önce aldığı kararlar ve birtakım parametrelerin BM Genel Sekreteri'nin bütün süreçlerde elini kolunu bağlamasının ve o kararlara ilanihaye bağlı kalınmasının Kıbrıs'ta sorunu daha da kilitleyeceğine dikkat çekti.

Tatar, ortak bir zeminin olmadığı gelinen son aşamanın Genel Sekreter tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması gerektiğini de Guterres'e bildirdiğini açıkladı. Bu köşede özellikle Crans Montana çöküşü sonrasında BM'nin federasyon ve çözüm parametrelerinin başarısızlığını kabul ederek iyi niyet misyonunun bittiğini ilan etmesi gerektiğini defalarca yazdım. Cenevre'de 27-29 Nisan 2021 tarihinde yapılan 5+BM toplantısı sonrasında Guterres başarısızlığı etmek yerine 2-3 ay içerisinde yeni bir toplantıya kapıyı açık bırakmış ve başka bir deyişle KKTC'yi müzakere masasına zorlamayı tercih etmiştir. Gelinen aşamada Cumhurbaşkanı Tatar'ın de vurguladığı üzere ortak zemin yoktur ve Türk tarafının talebi, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tescil edilmesi esastır. BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC'nin ortaya koyduğu bu önemli talebi değerlendireceği konusunda umudum yoktur. Yapılması gereken BMGK'ni beklemeden devletimizin tanınması için gereken çalışmaları hızlandırmaktır.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu kardeş Azerbaycan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile Kıbrıs konusunda çok yararlı toplantılar yaptı. Ertuğruloğlu'nun BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile yaptığı görüşme oldukça önemlidir. Ertuğruloğlu DiCarlo'ya adada görev yapmakta olan BM Barış Gücü'nün operasyonları ile ilgili bir Kuvvetlerin Statüsü anlaşması yapılması gerektiğini bildirmiştir. Adada iki eşit taraftan biri olan Kıbrıs Türk halkını yok sayan BM ve onun Barış Gücü'nün belirli kurallar çerçevesinde KKTC'de görev yapmasını sağlayacak olan bu anlaşmanın imzalanmaması halinde günah bizden gidecek ve daha önce açıklandığı üzere BM Barış Gücü'ne yaptırım uygulanması sözkonusu olacaktır. Tatar ile Ertuğruloğlu ve heyetlerinin,Kıbrıs Türk tarafının son pozisyonlarını Genel Sekreter ve diğer ilgili taraflara anlatmaları bakımından New York ziyareti oldukça faydalı olmuştur. Yukarıda da vurguladığım üzere tanınma yolunda yapılacak çok şey vardır ve uluslararası konjonktür KKTC'nin tanınması için her zamankinden daha uygundur.. Yeter ki gereken adımlar atılabilsin!