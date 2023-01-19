﻿KKTC'de; iyi, kötü, güzel, çirkin

Devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı, Ebedi Liderimiz Rauf R.Denktaş'ı aramızdan ayrılışının 11.,Varoluş ve Özgürlük Mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ise aramızdan ayrılışının 39. yıldönümünde rahmet, saygı ve şükranla andık. Liderlerimizin izinde, Onların öngördüğü şekilde Kıbrıs Türk halkının kalkınması, gelişmesi ve emanetleri devletimizin tanınması için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

Bu arada, KKTC'deki bazı skandal ve rezaletleri burada belirtmemde ve uyarılarımı tekrarlamamda fayda vardır. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı, Ebedi Liderimiz Rauf R.Denktaş'ın Anıt Mezar ve Müzesi 11 yıldır bitirilemedi. Varoluş Mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nin kapısına 'çalışacak eleman yok' diye kilit vuruldu. Ebedi Liderimiz Denktaş'ın talimatı ile yaptırılan ve kendisi tarafından açılan Kumsal Şehitleri Anıtı restore edilecek diye yıkıldı, yok edildi. KKTC geçtiğimiz hafta iki yeni rezaletle sarsıldı. KKTC Cumhuriyet Meclisi bahçesine dikilen Yüce Atatürk, Denktaş ve Dr. Küçük büstlerinin liderlerimize benzememesi, büstlerin altında yazım hatasının olması ve Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Milli Mücadele tarihini yazacak Komisyon'da geçmişte okul kitaplarında şanlı mücadelemizin önemli olaylarına yer vermeyen, kitaplardan çıkartan şahısların olması tepkilere neden oldu. Büstleri yapan, ortaya çıkan rezaletten sonra suçunu/ beceriksizliğini kabullenip özür dileyeceğine haddini aşan hakaretimiz açıklamalarda bulunan biyoloji öğretmeni, sözde heykeltıraş Cafer Potinci'nin büst yapacak kadar yetenek, tecrübe ve uzmanlığa sahip olmadığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İstihbarat birimi Kip tarafından yönlendirilen, Rum Yönetimi'nin siyasi emellerine hizmet eden Stelyos Vakfı'ndan para ile ödüllendirildiği ortaya çıktı.

Milli Mücadele tarihimizi yazacak komisyonda onlarca esere imza atmış, milli mücadelemizi çok iyi bilen ve milli hassasiyetlerimize sahip çıkan akademisyen, araştırmacı ve yazarlara yer verilmelidir. Anlayacağınız kantarın topuzu büsbütün kaçtı. Meclis bahçesindeki büstler hemen kaldırılmalı, Milli Mücadele tarihimizi yazacak Komisyon değiştirilmelidir. Buradan bir kez daha tekrarlamamda fayda vardır; Mukavemetçi Kıbrıs Türk halkı milli ve kutsal değerlerimizle oynanmasına kesinlikle müsaade etmeyecektir.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki koalisyonu oluşturan partilerin liderleri Salı günü Ankara'da üst düzey temaslarda bulundu. Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. Heyetler arasında yapılan görüşmede ise önemli kararlar alındı. Başbakan Ünal Üstel <https://www.kibrispostasi.com/keyword/34>, kısa, orta ve uzun vadeli projelerin gözden geçirildiğini, hükümetinin istikrarlı bir şekilde görevine devam ettiğini belirtti. Üstel, Türkiye'den kablo ile elektrik getirilmesi, sosyal konut projeleri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan tüm vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik kurumlarındaki tüm imkânlardan faydalanması konusunda ortak karar ürettiklerini açıkladı. Bu arada İstanbul'a günübirlik ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Söz konusu ziyaret, KKTC yetkilileri tarafından TDT Genel Sekreteri ve Sekreterya nezdinde gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret özelliğini taşıması açısından tarihidir. Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, görevine yeni atanan genel sekretere gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde, KKTC'nin Türk Dünyası içinde hak ettiği yeri almasından dolayı memnuniyetini dile getirerek yeni dönemde ülkemiz ile TDT arasındaki iş birliği ve diyaloğun her alanda artarak devam etmesi için bakanlığının üzerine düşeni yapacağını ifade etti. Hatırlanacağı üzere, KKTC,11 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen TDT 9. Zirve Toplantısı'nda Macaristan ve Türkmenistan'dan sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Anayasal ismiyle üçüncü Gözlemci Üye Ülke olarak teşkilata kabul edilmiş ve söz konusu tarihten sonra teşkilatın toplantı, etkinlik ve faaliyetlerine aktif katılım sağlamaya başlamıştı. Türk Devletleri Teşkilatı Gözlemci Üyeliği, KKTC'nin İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndan sonra uluslararası örgütler nezdinde kazandığı üçüncü temsiliyettir. Bana göre gözlemci de olsa, üyesi olduğumuz bu uluslararası örgütlerin bayraklarının resmi mekan ve ortamlarda kullanılması, tanınma aşamasındaki ülkemize moral kaynağı olması yanında, statüsünün yükseltilmesi bakımından da fayda sağlayacaktır.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adadaki BM Barış Gücü'nün Faaliyetleri ve İyi Niyet Misyonuna ilişkin yayınladığı raporlara ilişkin açıklama yaptı. 3 Ocak 2023 tarihli Rapor her zamanki gibi ada gerçeklerini yansıtmaktan uzaktır ve geçmiş raporlarda olduğu gibi Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan insanlık dışı izolasyon ve ambargolara açık olarak vurgu yapmaktan yine imtina edilmiştir. Bu konudaki yorum ve görüşlerimi ileriki yazılarımla siz değerli okurlarımla paylaşacağım.