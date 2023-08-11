KKTC’de yeni kabine belli oldu

İHA'nın haberine göre; UBP, DP ve YDP koalisyon hükümetinde UBP kanadındaki 8 bakandan 4’ü görev değiştirdi.

Kabineden 4 bakan çıktı

KKTC’de 12 Mayıs 2022’de kurulan koalisyon hükümetinde, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy kabine dışında kaldı. Bu bakanların yerine Özdemir Berova, Dursun Oğuz, Hakan Dinçyürek ve Sadık Gardiyanoğlu atandı.

Bir bakanın görevi değişti

Kabinedeki bir diğer değişiklik ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevinin değiştirilmesi oldu. Arıklı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na getirilirken, bu bakanlığı yürüten Fikri Ataoğlu ise Başbakan Yardımcısı oldu.

Kabinenin son hali şöyle

KKTC’de yeni kabine listesi şu şekilde oluştu: