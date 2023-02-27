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KKTC'deki okullarda deprem incelemesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakanlık Deprem Denetim Komitesine bağlı teknik ekipler, depreme karşı okulların dayanıklılığını incelemeye başladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 17:01
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KKTC'deki okullarda deprem incelemesi

KKTC'deki okullarda deprem incelemesi
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AA'da yer alan habere göre, komitenin kararları doğrultusunda Gazimağusa kentinde bulunan Namık Kemal Lisesi ve Türk Maarif Kolejinin depreme dayanıklılıkları, taşıyıcı dirençleri ve diğer unsurlar teknik ekiplerce incelendi.

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesine bağlı teknik ekiplerin kentteki diğer okullarda da kontroller gerçekleştirerek depreme karşı riskli olanları rapor edeceği öğrenildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, ülke genelinde okullar ve hastaneler başta olmak üzere tüm kamu binalarının, Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi tarafından depreme dayanıklılık incelemesine tabi tutulmasıyla ilgili karar almıştı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, halka söz verdikleri gibi Gazimağusa ilçesinde Namık Kemal Lisesi ve Türk Maarif Kolejinde denetimlere başlayarak depreme karşı tedbirler konusunda ilk adımı attıklarını ifade etti.

Üstel, Başbakanlık yetkilileri ve Deprem Denetim Komitesinin ortak yürüttüğü çalışmalarla önce tüm okulları risk gruplarına göre ayıracaklarını, ardından çıkacak analiz sonuçlarına göre belirlenen eylem planını hemen uygulamaya koyacaklarını belirtti.

- Yıkılma riski bulunan ilkokulda prefabrik sınıflarda eğitim veriliyor

Bu arada, İskele ilçesinde bir bölümünde yıkılma riski bulunan Yeniboğaziçi İlkokulunun öğrencileri, okul bahçesine kurulan prefabrik sınıflarda öğrenim görmeye başladı.

Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından okul binasının riskli olması sebebiyle iş insanı Niyazi Akol'un destekleriyle yapılan prefabrik sınıfları ziyaret eden KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin KKTC'de de tedirginlik oluşturduğuna dikkati çekerek, gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.

Öğrenci ve öğretmenlerin güvenli sınıflarda ders yapabilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, ilk etapta yapılacak acil çalışmalara devletin yanı sıra iş insanları ve vatandaşlardan da destek istedi.

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