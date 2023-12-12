KKTC’den İsrail’in iddialarına sert tepki

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “İran'ın terör faaliyetleri için KKTC'yi kullandığı” iddiasına “Ortaya attığı bu mesnetsiz iddia, yaptığı barbarlığı örtmeye yetmez” sert tepki gösterdi.

KAYNAK: AA
KKTC’den İsrail’in iddialarına sert tepki

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Netanyahu'ya ‘insan kasabı’ olarak seslenen Töre, İsrail Başbakanı’nın "mutlaka bir gün cezasını çekeceğini" söyledi ve "Ortaya attığı bu mesnetsiz iddia, yaptığı barbarlığı örtmeye yetmez” dedi.

"Netanyahu'nun iddiasının KKTC'yi suçlamanın ötesinde Türkiye'yi de hedef aldığını" belirten Töre, "Tel Aviv yönetimi terör devletidir." diye konuştu.

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KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalarda bulunduğu vurgulanarak, "Bunun son örneği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan, İran'ın sözde terörist faaliyetleri için ülkemizi kullanmakta olduğu iddiasıdır. Delilsiz, dayanaksız ve kötü niyetli bu iddiayı şiddetle reddediyoruz." ifadesine yer verilmişti.

NETANYAHU’NUN İDDİALARI

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın temmuz ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) eylem hazırlığı yaptığı öne sürülen İranlı tetikçi Yusuf Şahbazi Abbasali'yi, İran topraklarında düzenlediği operasyonla ele geçirdiği iddia edilmişti. Abbasali'nin eylemi KKTC üzerinden planladığı iddiaları, KKTC makamlarınca kesin bir dille yalanlanmıştı.

İsrail 11 Aralık'ta adada İsraillilere yönelik saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen İran bağlantılı bir hücrenin GKRY ile Mossad'ın işbirliğiyle çökertildiğini öne sürmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İran'ın, KKTC'yi öncesinde ve şu anda terörist amaçlarla kullandığı" iddia edilerek, “bu durumun rahatsızlık verici bir mesele” olduğu görüşü dile getirilmişti.

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