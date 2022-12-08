﻿KKTC'yi tanımaya hazır birçok ülke vardır!

Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldikten 20 yıl sonra KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı ebedi liderimiz merhum Rauf R. Denktaş'ın Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm siyaseti çizgisine gelerek, geçtiğimiz 20 Eylül'de BM 77. Genel Kurulu'nda KKTC'nin uluslararası toplum tarafından tanınması çağrısı yapması,11 Kasım'da Semerkant'ta toplanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Liderler Zirvesi'nde KKTC'nin gözlemci üye yapılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldığı hak ihlallerini de biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci ülke olan KKTC'ye sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum" diye bu kez İslam ülkelerine KKTC'nin tanınması çağrısı yapması sonrasında "tanıma" diplomasisi sonuç vermeye başladı ve geçtiğimiz hafta Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof KKTC'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte iki ülke bayrakları önünde poz veren Joof, Gambiya'daki eğitime yaptığı katkıdan dolayı KKTC'ye teşekkürlerini iletti. KKTC'nin ülkesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Joof, Cumhurbaşkanı Tatar'ı normal protokol ile karşılanmak üzere Gambiya'ya davet etti. KKTC ile her alanda güçlü iş birliği mesajı veren Joof konuşmasında, BM'de olduğu gibi ortak çıkarlar doğrultusunda, başka çevrelerin ne düşündüğünü dikkate almadan "kazan- kazan" prensibi ile iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirebileceklerini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için tüm alanlarda çalışmaların önemli olduğunu söyledi. Tatar her iki ülkeye ve insanına da yarar sağlayacak eğitim, turizm ve diğer alanlardaki ilişkileri geliştirmek, kültürel bağlar kurmak için daha fazla çalışmak istediklerini belirtti.

KKTC'nin dünya ile bütünleşmek için verdiği haklı mücadeleye dikkati çekti. Ziyareti tanınma yolunda önemli bir adım olarak niteleyen Ersin Tatar, "Önümüzdeki dönemde Gambiya'da birtakım toplantılar olacak. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme" dedi.

Joof'un Lefkoşa temaslarını katıldığım televizyon programlarında değerlendirme fırsatı buldum. Yaptığım yorumda ziyaretin, tarihi nitelikte olduğunu vurgularken, Anavatan Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle güçlenen ilişkilerinin, KKTC'nin tanınmasına da katkı sunduğunu söyledim. Proaktif dış siyaset izlenmesi halinde,kazan-kazan prensibi çerçevesinde KKTC'yi tanımaya hazır birçok ülke bulunduğunu,tanınmayı sağlamak için yollara düşmenin şart olduğunu Lefkoşa'da oturarak ve herşeyi Türkiye'den bekleyerek tanınmanın mümkün olamayacağını belirttim.Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof'un ziyareti Güney Kıbrıs'ta panik ve endişe yarattı. Joof'un ziyareti sonrasında "GAMBİYA OYUNU BAŞLATTI, DİĞER DEVLETLER DE TAKİP EDİYOR" manşetiyle verilen haberlerde ziyaretin "uyarı atışı" olarak addedilmesi gerektiği ifade edildi. Gambiya'nın, Azerbaycan, Pakistan, Bangladeş vs gibi zaman zaman KKTC'yi tanıyacağından söz edilen bir ülke olduğunu yazan Fileletheros gazetesi, Gambiya'lı yetkilinin geçtiğimiz günlerde ziyaret için Ankara'da bulunduğunu ve oradan da hiçbir açıklama yapılmadan KKTC'ye gittiğini ifade etti. Gambiya'lı yetkilinin KKTC'de bulunmasının tanınma teşkil etmediğini ancak bunun sınırlarına ulaşıldığını savunan gazete, Gambiya'lı yetkilinin bunu doğrudan söylemediğini, ancak çeşitli açıklamalarında bunu ima ettiğini belirtti.

Rum medyasının Joof'un ziyaretinden duyulan endişeyi aktarmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada "Başarılı ve mahir bir şekilde yürütülen diplomatik girişimler sonucunda Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof'un KKTC'yi ziyaret etmesi de büyük yankı yaratmıştır" değerlendirmesinde bulundu. KKTC'nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesini hazmedemeyen Rum Yönetimi, Yunanistan ve destekçilerinin saldırılarının devam ettiğini kaydeden Tatar, bu esnada, Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu'nun Kıbrıs meselesinde hakikatleri ve hakkaniyeti esas alan çözüm yollarını kapatma gayretleri akamete uğramaya mahkûmdur. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verilen destek kararlılıkla sürdürülecektir. Diğer uluslararası kuruluşlar ile ülkelerden benzer adımları bekliyoruz.' şeklinde açıklama yaptığına dikkat çekti.

Gambiya gibi KKTC'yi tanımaya hazır ülkeler vardır. Pakistan, Azerbaycan, Venezuela, Mali, Abhazya, İran,Suriye gibi birçok ülke KKTC'yi tanımaya hazırdır yeter ki gerekli diplomatik girişimler yapılsın, doğru adımlar atılabilsin…