Klibini Metin Arolat çekmişti! Gülşen sahnede o şarkıyı söylerken fenalaştı

Kadıköy’de sahne aldığı otelde şarkı söylerken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Metin Arolat için pazar günü cenaze töreni düzenlenmişti. Arolat’ın ölümüyle sanat camiası yasa boğulurken Gülşen, cenazenin olduğu akşam konser vermek zorunda kaldı.

BANGIR BANGIR’I SÖYLERKEN FENALAŞTI

Gülşen sahnede arkadaşının klibini çektiği Bangır Bangır’ı söylerken fenalaştı. Metin Arolat’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulan Gülşen’in o anları kameralara saniye saniye yansıdı. Gülşen cenazenin olduğu gece sahneye çıkmak zorunda kaldı.

SAHNEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gazetemagazin’in haberine göre, yakın arkadaşı Metin Arolat'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Gülşen, bu konser verdiği sahnede Arolat'ın klibini çektiği 'Bangır Bangır' şarkısını söylerken kötüleşti. Ünlü şarkıcının sahnede zor anlar yaşadığı sırada dansçıları şarkıcıya destek olmaya çalıştı.

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972" de İzmir" de doğan Metin Arolat aslen İstanbullu. Annesi Çerkes, babası banka memuru. Ayrıca Metin Arolat’ın babası Türk Hava Yolları" nın logosunu tasarlayan kişi. Arolat, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Abisi Demir Arolat trafik kazasında hayatını kaybedince Metin Arolat, mezuniyetinin ardından yönetmen olmak ve müzik yapmak amacıyla İstanbul’a taşındı.

Ünlü şarkıcı İstanbul’da ilk olarak Osman Üstündağ’ın reklam ajansında yönetmen yardımcısı olarak işe başladı. Arolat, çalıştığı bir kısa film Cannes Film Festivali’nde Altın Aslan ödülünü aldı. Bir süreliğine Amerika’ya gidip Chicago’da Illinois Üniversitesinde reklamcılık eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye" ye dönünce Tarkan"ın klip çekimlerini yapan ekipte çalışmaya başladı.