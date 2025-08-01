Klima serinletirken hasta ediyor! Ani ısı değişimlerinin gizli tehlikesi

Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan kaçışın en yaygın yolu klimalar olsa da, bu serinlik kaynağı beklenmedik sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Klima kullanımının yol açtığı ani ısı değişimleri, özellikle kalp, solunum ve kas-iskelet sistemi üzerinde ciddi riskler oluşturdu.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bilinçsiz klima kullanımının sağlığı tehdit edebileceği konusunda uyarıyor ve alınması gereken önlemleri sıraladı.

ANİ ISI DEĞİŞİMLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Sıcak yaz günlerinde dışarıdaki yüksek sıcaklıktan klimayla soğutulmuş bir ortama geçiş, vücudun termoregülasyon sistemini zorlayabilir.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Seth Martin, ani ısı değişimlerinin kalp üzerindeki yükü artırdığını belirterek, “Vücut, sıcaklık farkına uyum sağlamaya çalışırken kalp daha hızlı çalışır ve kan basıncı dalgalanmaları yaşanabilir. Bu, özellikle kalp rahatsızlığı olan bireylerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırma, iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı sıcaklıkların kardiyovasküler hastalık kaynaklı ölümlerin %62’sini oluşturduğunu ortaya koydu.

Solunum yolu rahatsızlıkları da klima kaynaklı ani ısı değişimlerinin bir diğer önemli sonucu.

İngiltere’deki Imperial College London’dan solunum hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Jane Smith, klimaların havayı kurutarak solunum yollarını tahriş edebileceğini ifade ederek, “Soğuk ve kuru hava, özellikle astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan kişilerde semptomları kötüleştirebilir. Ayrıca, klimaların filtrelerinde biriken toz ve alerjenler, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir” dedi.

Journal of Allergy and Clinical Immunology dergisinde yayımlanan bir çalışma, klima filtrelerindeki bakteri ve mantar birikiminin alerjik rinit ve sinüzit vakalarını artırabileceğini gösterdi.

Rheumatology International dergisinde yayımlanan bir makale, sıcaklık değişimlerinin eklem iltihabı semptomlarını şiddetlendirdiğini doğruladı.

UZMANLARDAN ÇARPICI UYARILAR

Uluslararası uzmanlar, klima kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan çevre sağlığı uzmanı Dr. Aaron Bernstein, “Klimalar modern yaşamın vazgeçilmezi, ancak yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Özellikle 15°C’den düşük sıcaklık ayarları ve düzenli bakım yapılmayan klimalar riski artırıyor” dedi.

Bernstein, klima sıcaklığının dış ortamla arasındaki farkın 5-7°C’yi geçmemesini önerdi.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, klima kaynaklı sağlık risklerini azaltmak için bir dizi önlem önerdi. İlk olarak, klima sıcaklığının 22-24°C arasında tutulması ve dış ortamla sıcaklık farkının minimumda tutulması gerektiği belirtildi.

Dr. Martin, “Vücudun sıcaklık değişimlerine uyum sağlaması için kademeli geçişler önemli. Örneğin, dışarıdan geldikten sonra birkaç dakika gölgede beklemek faydalı olabilir” dedi.