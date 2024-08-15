Klimalara dikkat! Serinlemek isterken evi yakıyordu

Klimalara dikkat!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde klimadan çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek olası faciayı engelledi. Söz konusu yangın Nazilli ilçesinin Yıldıztepe Mahallesi 142 sokak üzerindeki apartmanın ikinci katındaki E.A’ya ait dairede gerçekleşti.

Öğrenilen bilgiye göre evdeki klima henüz anlaşılmayan bir nedenle alev aldı. Yangının yetkililere ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri intikal etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sebebi ile klimanın bulunduğu odada maddi zarar meydana geldi.