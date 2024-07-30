Klimanın faturaya etkisi hesaplandı

Kaynak: Haber Merkezi
Klimanın faturaya etkisi hesaplandı

Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı klimalar sebebiyle İstanbul'da elektrik tüketim rekor seviyeyi gördü.

Temmuz ayı sıcak geçti, nemli ve sıcak havanın etkisiyle klima kullanımındaki artış faturaları cayır cayır yaktı.

Boğaziçi Elektrik verileri incelendiğinde, İstanbul Avrupa Yakası'nda Temmuzda 6 defa elektrik tüketim rekoru tazelendi.

18 Temmuz'da tüketim 103 bin megawatt saati gördü. Bahar dönemine kıyasla yazın elektrik kullanımında yüzde 30 artış görüldü.

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, "25-30 metrekarelik odayı, salonu soğuttuğunuzu düşünürsek, 12 saat boyunca kesintisiz çalıştırsanız yeni fiyatlarla faturanıza yaklaşık 800 lira ile 1200 lira civarı bir etkisi olacaktır. Eğer bunu ayaklı bir vantilatörle yapmaya çalışsaydınız 800 liralık fatura etkisinin 35-40 liralara, 1200 liralık bir etkinin ise 50 ila 70 liraya inebileceğini düşünebiliriz." Değerlendirmesinde bulundu.

NASIL DAHA TASARRUFLU OLUNUR?

Uzmanlara göre farklı yöntemlerle elektrik kullanımında tasarruf sağlanabilir. Karataş, "Dış ortam sıcaklığı neyse, sağlık olarak 5 veya 6 derece daha düşüğüne ayarlayın. Klimalarımızın kumandasında nem alma modu vardır. Bu da normal bir klimanın soğutma gücündeki çalışmasına göre yüzde 30 ila yüzde 50 daha tasarruflu bir kullanım sağlar." ifadelerini kullandı.

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