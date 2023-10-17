Klopp Guaridola'nın eski öğrencisinin peşinde

Premier Lig devi Liverpool, Muhammed Salah'ın Arabistan'a gitmesi durumunda alınacak alternatif oyuncuyu belirledi.

Klopp Guaridola'nın eski öğrencisinin peşinde

Bu sezon ligde 4. konumda olan ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Liverpool'un oyuncularına da talipler çoğalıyor.

Son olarak Suudi Arabistan ekipleri Mohamed Salah'ın peşine düşmelerine karşı Kırmızılar, o bölgeye göre yeni bir oyuncu arayışına girdi.

Sport1'de yer alan habere göre; Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin radarında yer alan Muhammed Salah'ı kaybederse, Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi transfer edecek.
Öte yandan Alman devinin de Alman oyuncu ile sözleşme yenilemek istediği ve onu kaybetmek istemediği belirtildi.

Klopp'un Salah'ın yerine en ideal ismin Sane olduğunu da yönetime bildirdiği aktarıldı.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Sane, 144 maça çıktı ve 45 gol, 37 asist yaptı.

Ayrıca Leroy Sane, 2016-2020 yılı arası da Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin formasını terletmişti.

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