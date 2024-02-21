Klopp'tan sonra gelecek hoca yaşadı! Liverpool'dan dev bütçe

Jürgen Klopp, sezon sonunda Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılacağını açıklamıştı.

Liverpool yönetimi, bu karar sonrası flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

YENİ HOCAYA DEV BÜTÇE!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Liverpool yönetimi Jürgen Klopp sonrası gelecek yeni teknik adama dev bir bütçe ayıracak.

Yönetimin, bir sonraki teknik direktöre yaklaşık 200 milyon euroluk bir bütçe vereceği yazıldı.

Diğer taraftan gelecek teknik ditektörden, bağımsız olarak bir as stoper ve 6 numara takviyesinin yapılabileceği de ifade edildi.