Klozetin üstüne sakın peçete sermeyin. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Klozetlerin üzerine tuvalet kağıdı koymak, ilk bakışta mikroplardan korunma yöntemi gibi görünse de, aslında gereksiz olabilir.

Araştırmalar, klozetlerin tasarımının genellikle bakteri barındırmayacak şekilde olduğunu ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya idrar yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarına yakalanma riskinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

Klozetler tamamen steril olmasa da, derimiz bizi koruyucu bir bariyer olarak korur, diyor Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Philip Tierno. Klozete tuvalet kağıdı sermek, tuvaleti çektiğimizde havaya ve çevredeki yüzeylere yayılan bakterilerin bulaşma riskini artırabilir. Tuvalet kağıdı, klozetin üzerinde tutunamayan bakteriler için geçici bir yuva haline gelebilir.

Hastalıkların yayılmasında en büyük etkenlerden biri ellerimizdir. Klozetin üzerine tuvalet kağıdı sermek, aslında ellerimizle temas ettiğimiz mikroplar nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimizi artırabilir. Ellerimizi düzenli olarak yıkamak, hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biridir.

Ellerimizi en az 20 saniye boyunca sabunla iyice ovuşturup ardından suyla durulamak, çoğu mikrop ve virüsü temizlememize yardımcı olur.

Kanser, çeşitli risk faktörleriyle ilişkilendirilen bir hastalıktır ve genellikle kötü beslenme, sigara içme ve obezite gibi faktörlerle bağlantılıdır. Ancak, kötü tuvalet alışkanlıklarının da kansere yol açabileceğine dair önemli kanıtlar vardır.

Bağırsak kanseri, giderek artan bir kolorektal kanser türüdür ve çeşitli risk faktörleriyle ilişkilidir. Fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilo gibi faktörler özellikle önemlidir.

Uzmanlar, yanlış tuvalet kullanımının bağırsak kanseri riskini artırabileceğine dair somut kanıtlar olduğunu belirtiyorlar.

Dr. Deborah Lee, kabızlığın bağırsak kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu söylüyor.

Batı ülkelerinde, bağırsak kanseri vakalarının %63'ü oldukça yüksek bir oranda görülüyor.

Dr. Lee, batı ülkelerinde oturarak tuvalete gitmenin bağırsak kanseri riskini artırabileceğine dair bir teori olduğunu, ancak gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olan çömelerek tuvalete gitme alışkanlığının kanser riskini azaltabileceğini ifade etti.

Oturarak tuvalete gitmenin kabızlığa yol açabileceğini belirten Dr. Lee, çömelmenin ise dışkılama için daha doğal ve uygun bir pozisyon olduğunu vurguladı.

Çömelme pozisyonu, yerçekiminin etkisini daha etkin kullanmamıza olanak tanır ve vücudun doğal ağırlığı sayesinde daha az zorlanarak dışkılama yapmamızı sağlar. Bu pozisyon, ince ve kalın bağırsak arasındaki valfin doğal olarak kapanmasına izin verirken, oturma pozisyonu bu kapanmayı engelleyebilir ve dışkının geçişini zorlaştırabilir.

Dr. Lee'ye göre, çömelme pozisyonunda puborektalis kası, kasık kemiğine bağlı olarak dışkılama sürecini daha iyi kontrol edebilir ve bu da dışkılamanın daha rahat ve etkin olmasını sağlar.

Oturur pozisyonda ise pelvik taban kası kasılı durumda kalır ve bu da dışkılama sırasında zorlanmayı artırabilir.

Çömelme pozisyonu, pelvik taban kaslarının doğal olarak gevşemesine ve böylece dışkılama sürecinin daha rahat olmasına yardımcı olur.

Ayrıca, bu pozisyon sigmoid kolonun hafifçe yeniden konumlandırılmasını sağlar ve böylece rektum aracılığıyla daha serbest bir dışkılama imkanı sunar.