Kluivert: Beraberlik bizi memnun etmiyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aslına bakıldığında maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe'nin kendilerinden biraz daha üstün olduğunu belirtti.

Kluivert'in açıklamaları şu şekilde;

-Sonrasında 15-20 dakikalık bölümü geçtikten sonra maça ortak olduk ve gidişatını doğru yönlendirmeye başladık. Biliyorsunuz ki biz kendi evimizde oynadığımızda dominant futbol oynamayı seven bir takımız. İkinci yarıda özellikle başlarda birkaç tane şansımız oldu. Çok güzel bir şut geldi üst direkte patladı biliyorsunuz. Maçın genelinde de birkaç tane iyi pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik tabii ki de ama şunu da söylemek lazım bizim ve rakibin gösterdiği performansa göre 0-0 doğru skordu. Tabii ki bu bizi memnun etmiyor. Çünkü biz kazanmayı seven bir takımız. Kazanamadığımız için memnun değiliz.

-İyi bir takıma, yetenekli futbolculara sahipler. Onlar da buraya kendi skorunu almaya gelmiş ama biz de dediğim gibi evde oynadığımızda galip gelmeyi seven bir takımız. Maçın sonucu da doğru bir sonuç. Bizi üzse de doğru bir sonuç 0-0.

-İki takım için de bu şekilde geçti. O yüzden oyunun geneline baktığınızda hakemle alakalı çok fazla bir şey söyleyemeyiz.

-Yedinci galibiyeti alsaydık belki bizim için tarihi bir sonuç olurdu. Ama şurada da hatırlatmak lazım. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynadık. Kimseyi bir şekilde suçlayamam. Çünkü baktığınızda gerçekten çok iyi bir performans gösterdik. Takım halinde oynadık ve kendi oyunumuzu empoze etmeye çalıştık. Tabii ki de galibiyet serisine devam edemediğimiz için mutsuzuz ama pozitif bir çizgi de devam ettiğimiz için de mutluyuz. Çünkü baktığımızda ligde biz şu anda hala üçüncüyüz. Diğer takımlarla eşit puanda olsak da averajla biz hala üçüncüyüz.