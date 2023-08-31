Knidos Antik Kenti'nde büyük skandal

Ören yerindeki tek tuvalet arızalı olduğu için bir haftadır kapalı.

Tuvaleti gelen turistler kapalı olduğunu görünce, çaresiz kalıp kuytu köşelerde ihtiyacını gideriyor.

Doğma büyüme Knidoslu olan ve teknesiyle turist gezdiren kaptan Atilla Yorulmaz, "Dünyaya açılan kapımız dediğimiz Knidos'ta tuvaletleri bile işlevsel tutamıyoruz! Kime dert yanalım. Komşu adaların Turizm müdüründen mi yardım isteyelim?Londra müzesine mi dileğimizi iletelim? komşu adaların belediye başkanlarına mı bildirsek. Bu utanç verici duruma bir son verecek yetkili, sorumlu kim?" dedi.