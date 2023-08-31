Knidos Antik Kenti'nde büyük skandal

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Datça'nın dünyaya açılan penceresi antik kent Knidos'ta turistler tuvalet işkencesi yaşıyor.

Knidos Antik Kenti'nde büyük skandal

Ören yerindeki tek tuvalet arızalı olduğu için bir haftadır kapalı.

Tuvaleti gelen turistler kapalı olduğunu görünce, çaresiz kalıp kuytu köşelerde ihtiyacını gideriyor.

Doğma büyüme Knidoslu olan ve teknesiyle turist gezdiren kaptan Atilla Yorulmaz, "Dünyaya açılan kapımız dediğimiz Knidos'ta tuvaletleri bile işlevsel tutamıyoruz! Kime dert yanalım. Komşu adaların Turizm müdüründen mi yardım isteyelim?Londra müzesine mi dileğimizi iletelim? komşu adaların belediye başkanlarına mı bildirsek. Bu utanç verici duruma bir son verecek yetkili, sorumlu kim?" dedi.

53c1dc55-c53c-4d0e-a7f1-705f041e102b.jpg

708c48df-8a43-489f-81af-b14a9a8c2dc9.jpg

e17ee50d-7c1f-4edf-aa49-c844da9d2487.jpg

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Avrupa'da ilk. Kiralık scooterlar yasaklandı Dünya
Avrupa'da ilk. Kiralık scooterlar yasaklandı
Tekirdağ'da ağaçlık alan kül oldu Güncel
Tekirdağ'da ağaçlık alan kül oldu
Aralıklı oruç nedir? Nasıl uygulanır? Sağlık
Aralıklı oruç nedir? Nasıl uygulanır?
Otogarda korku dolu anlar. Otobüs 2 çocuğu altına aldı Güncel
Otogarda korku dolu anlar. Otobüs 2 çocuğu altına aldı
Erdoğan siyasi hayatı boyunca böyle bir istek duymamıştır. Yaşlı adamın isteği dakikalarca alkışlandı Güncel
Erdoğan siyasi hayatı boyunca böyle bir istek duymamıştır. Yaşlı adamın isteği dakikalarca alkışlandı
İşte Adana Demirspor'un Genk 11'i Spor
İşte Adana Demirspor'un Genk 11'i
Fenerbahçe Twente maçı Spor
Fenerbahçe Twente maçı