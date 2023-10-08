Knidos ayağa kaldırılıyor

Muğla Datça’da bulunan ve 2 bin 600 yıllık tarihi olan Knidos Antik Kenti’ndeki tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor.

KAYNAK: AA
Knidos ayağa kaldırılıyor

Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde özel konumu, geçmişte birçok ünlü bilim insanına ev sahipliği yapmasıyla bilinen Knidos Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarda yürütülen kazı, rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

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Astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos Antik Kenti'ne karadan ve denizden ulaşılabiliyor.

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Araştırmalarda, doktor Euryphon ve öğrencilerinin zamanın ikinci büyük tıp okulunu Knidos'ta kurdukları belirtiliyor.

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Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Marmaris Müzesinin destekleriyle Selçuk Üniversitesi adına kentte 12 ay boyunca kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

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Knidos'a gelen ziyaretçilerin tarih, kültür ve doğal güzellikleri bir arada yaşayabilmeleri için çalışmalara devam ettiklerini belirten Doksanaltı, "Bu yıl yoğunlukta 'B kilisesi'nde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında kilisenin farklı bölümlerindeki bitkisel bezemeli mozaik zeminleri açığa çıkardık. İlerleyen dönemde de kilisenin restorasyon ve koruma çalışmalarını başlatmak planlarımız içerisinde. Yine kilisede daha önceden de birkaç tane varlığını bildiğimiz, sonradan yaptığımız kazı çalışmaları sırasında yenilerine ulaştığımız Arapça grafitiler (duvar yazıları) var." dedi.

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Kentte bir taraftan kazı ve restorasyon çalışmaları sürerken diğer taraftan da ziyaretçileri ağırlamaya devam ettiklerini anlatan Doksanaltı, her yıl binlerce ziyaretçinin kente gelerek tarihi yapıları yerinde gördüğünü ifade etti.

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Knidos'un Anadolu'nun güneybatısında Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada yer aldığını belirten Doksanaltı, şu bilgileri verdi:
"Tiyatro caddesindeki çalışmalarımızda ise cadde ile beraber kuzeye doğru devam eden teras duvarı üzerinde Grekçe yazıtlara ulaştık. Bu bölgenin halen kazısı devam ediyor. Kentte kazı çalışmalarının devam etmesiyle birlikte çeşitli buluntular ışığında antik dönemde taze ve değerli et ve balık ürünlerinin satıldığı pazar yeri olduğu tespit edilen ve Macellum olarak adlandırılan alanda çalışmalar yapıldı.

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Kentte tiyatro ve kilisede de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kazı ekibinin planları arasında kent için önemli yapılardan biri olan kentin meclis binasında (Bouleuterion) çalışmaların ilerletilmesi ve planlanan zamanda restorasyon projesine başlanması bulunmakta. Knidos meclis binasında bir meclis oturumu yapılması hayalinin gerçekleşmesi ve yapının antik dönemde üstlendiği bu değerli görevi bir kez daha gerçekleştirebilmesini sağlama olanağı bu projeyi oldukça özel kılıyor."

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Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptıklarını anlatarak, "meteor yağmuru" temalı senfoni konserinde çok sayıda ziyaretçinin gönüllerince eğlendiğini, Knidos'un antik dönemde de turizm, kültür ve sanatın merkezi olarak değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

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