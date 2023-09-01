Knidos'un tuvaletleri susuz açıldı. Yeniçağ gündeme getirmişti. Bakanlık devreye girdi

YENİÇAĞ ÖZEL HABER/ SEDAT KAYA

Yeniçağ Yazarı Sedat Kaya, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Datça'nın dünyaya açılan penceresi antik kent Knidos'ta turistlerin tuvalet işkencesi taşdıığını haber yapmıştı.

Ören yerindeki tek tuvalet arızalı olduğu için bir haftadır kapalı olduğunu belirten Kaya, “Tuvaleti gelen turistler kapalı olduğunu görünce, çaresiz kalıp kuytu köşelerde ihtiyacını gideriyor.” dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Kaya’nın özel haberinin ardından bakanlık devreye girdi. Yine Kaya’nın anlattıklarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla tuvaletler temizlendi ve hizmete açıldı.

Ancak su sorununun henüz çözülmediğini de belirtti. Yetkililer kısa sürede hidrafor ve deponun onarımıyla tuvaletlere su sağlanacağını açıkladı.

Kaya ayrıca şöyle dedi:

Bu gelişmeden sonra doğal olarak şu soru gündeme geldi.

Antik kent Knidos'ta bir haftadır kapalı olan tuvaletlerin açılması için Yeniçağ'ın yazması mı gerekiyordu?