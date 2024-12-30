KOAH’lı hastalar için sindirim sağlığına yönelik uzman uyarıları

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), dünyada kalp krizi ve kanserden sonra ölümlere yol açan üçüncü büyük rahatsızlık olarak tanımlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, KOAH, akciğerlerdeki hava yollarının daralması ve tıkanması nedeniyle solunum problemlerine yol açan, tedavi edilebilir fakat tamamen iyileştirilemeyen bir hastalık olmasıyla dikkat çekti.

KOAH hastalarının, solunum yolu problemleri dışında sindirim sistemindeki sorunlarla da karşılaşabilecekleri belirtiliyor. Özellikle kabızlık, gaz birikmesi ve mide problemleri, KOAH’ın şiddetini artırabilecek faktörler arasında yer alıyor. Uzmanlar, sindirim sağlığının kötüye gitmesinin, KOAH hastalarında zaten zayıflamış olan genel sağlık durumunu daha da olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, KOAH’lı hastaların günlük yaşamlarında dikkate almaları gereken bazı önemli önerilerde bulunuyor:

1. Sigara Kullanımından Kaçının: KOAH’ın en bilinen nedeni sigara içmektir. Sigara, akciğerlerdeki hava yollarını daraltır ve hastalığın ilerlemesine neden olur. Prof. Dr. Yılmaz, "KOAH’lı hastaların sigara kullanması derhal bırakılmalıdır. Ayrıca sigara içilen kapalı alanlardan da uzak durulmalıdır" diyerek sigara alışkanlığının KOAH üzerindeki etkilerini vurguluyor.

Chatp: 2. Egzersiz Yapın, Ancak Aşırıya Kaçmayın: KOAH’lı hastaların fiziksel aktivite yapmaları önemlidir, ancak ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Prof. Dr. Yılmaz, "Günlük 30 dakikayı aşmayan hafif egzersizler, hastaların akciğer kapasitelerini artırabilir ve genel sağlık durumlarını iyileştirebilir" dedi.

3. Bol Sıvı Tüketin: KOAH hastalarının vücutlarını nemli tutmaları, mukus üretimini engeller ve solunum yollarının daha rahat çalışmasını sağlar. "Günlük olarak bol su içmek, özellikle kış aylarında kuru havada daha da önemlidir" diye belirtildi.

4. Sulu Yemekler Tercih Edin ve Sindirime Dikkat Edin: KOAH hastalarının sindirim sistemine dikkat etmeleri gerektiğini belirten uzmanlar, "Sulu yemekler, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık riskini azaltır. Ayrıca gaz yapıcı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalıdır" uyarısında bulunuyor.

5. Sindirime Yardımcı Yiyecekler Seçin: KOAH’lı hastaların sindirim sistemini rahatlatmak için lifli gıdalar, sebzeler ve meyveler tüketmeleri önerilmektedir. Kabızlık, KOAH’lı hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek bir sorun olduğundan, sindirimi düzenleyen gıdalara yönelmek önemli.

KOAH’lı hastaların sindirim problemleri, genellikle vücuttaki oksijen seviyesinin düşmesi ve vücut fonksiyonlarının zayıflaması ile ilgilidir. Bu durumu daha detaylı inceleyen bilim insanları, KOAH’ın ilerleyen evrelerinde hastaların sindirim sisteminde de daha ciddi sorunlar yaşayabileceğini bulmuşlardı.

Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Mehmet Karahan, "KOAH hastalarında vücut oksijen seviyesinin düşmesi, sindirim sistemindeki kasların da daha az verimli çalışmasına neden olabilir. Bu da sindirim problemlerini artırabilir. Ayrıca, KOAH’lı hastaların bazı ilaçları da sindirim sistemi üzerinde yan etki yapabiliyor" şeklinde bir değerlendirme yapıyor.

Sindirimin bozulması, KOAH hastalarında sadece rahatsız edici bir sorun olmakla kalmaz, aynı zamanda hastalığın ilerlemesine de katkı sağlayabilir. Uzmanlar, sindirim sağlığının iyileştirilmesinin, KOAH hastalarının yaşam kalitesini artırabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Yılmaz, "Sindirim sistemini düzgün tutmak, KOAH hastalarının enerji seviyelerini korumalarına yardımcı olur. Ayrıca, gaz ve şişkinlik gibi problemler, hastaların nefes almasını daha da zorlaştırabilir" diyor.

KOAH, sadece solunum yollarını etkileyen bir hastalık değildir. Sindirim sağlığı da bu hastalıkla doğrudan ilişkilidir. KOAH hastalarının, sigara içmeyi bırakmaları, düzenli egzersiz yapmaları, bol sıvı almaları ve sağlıklı bir diyetle sindirim sistemlerine özen göstermeleri gerektiği vurgulanmaktadır.