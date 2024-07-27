Koç Holding anlaşması Abdürrahim Albayrak'ın başını yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding anlaşması Abdürrahim Albayrak'ın başını yaktı

Geçtiğimiz aylarda Koç Holding ile yüz milyonlarca lira değerinde anlaşma yapan Abdürrahim Albayrak'a Galatasaray yönetimini içerisinden muhalefet geldi.

Yeni sezon öncesi Galatasaray’da eleştirilerin hedefi halinde olan Dursun Özbek yönetimi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'I İSTEMEDİLER

Dursun Özbek’in Sportif A.Ş.’ye yönetici olarak atamak istediği Abdürrahim Albayrak’a yönetim içinden muhalefet geldi.

Eray Yazgan ve Can Natan dahil 4 yöneticinin Abdürrahim Albayrak’ın göreve gelmesine karşı olduğu belirtildi.

Galatasaray’da pek çok yönetimde görev alan ve toplamda 7 şampiyonluk görmüş olan Abdürrahim Albayrak’ın kendisine yapılan muhalefet karşısında oldukça üzgün olduğu belirtildi.

KOÇ HOLDİNG İLE YAPTIĞI ANLAŞMA TEPKİ TOPLADI

Türkiye’nin en büyük otobüs filolarından birine sahip olan Abdürrahim Albayrak geçtiğimiz aylarda firmasına otobüs alımı için Koç Holding’e ait olan Otokar ile anlaşmıştı.

Otobüsler için Koç Holding’e yüz milyonlar ödediği tahmin edilen Abdürrahim Albayrak’a o dönemde taraftarlar ve camiadan yoğun tepki gelmişti.

Bugün Abdürrahim Albayrak’a yapılan bu yoğun muhalefetin sebebinin de Koç Holding ile yaptığı anlaşma olduğu tahmin ediliyor.

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